S7 Space анонсировала создание космодрома для освоения Солнечной системы

Российская частная компания S7 Space, владеющая космодромом «Морской старт», анонсировала создание «Орбитального космодрома» для обслуживания кораблей перед полетом в дальний космос.

В сообщении, опубликованном в Facebook, говорится, что компания начинает работу «с целью реализации проекта «Орбитальный космодром», в создании которого будет применен «весь богатейший опыт, накопленный отечественной космонавтикой в долговременных пилотируемых полетах».

«Куда бы ни отправились люди в дальний космос, необходимым элементом межпланетной космической транспортной системы будущего будет орбитальный космодром. Он станет перевалочным пунктом для обслуживания и заправки межпланетных космических кораблей и околоземных спутников, научной лабораторией, тренировочной базой, туристическим центром», – отмечается в сообщении.

S7 Space призвала к сотрудничеству государственные корпорации, коммерческие компании и амбициозные стартапы.

Указывается, что «эта цель станет стимулом к развитию технологий, к налаживанию частно-государственного партнерства в реализации возможностей космической отрасли, обеспечит востребованность российской космонавтики в общемировом движении в космос».

Также на странице выложено видео с концепцией космической программы S7 Space, предусматривающей запуски ракет с «Морского старта», доставку грузов на «Орбитальный космодром» и отправку их на Марс для персонала базы.

Ранее стало известно, что новую ракету S7 Space решили уподобить американской Falcon 9.