На Сахалине рассказали о новшествах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух»

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
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Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
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Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
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Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

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Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
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          На Сахалине рассказали о новшествах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух»

          25 декабря 2018, 10:42

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Я уверен, что в этом сезоне количество туристов и спортсменов, посетивших «Горный воздух», конечно, увеличится. Я ожидаю, что мы превысим планку в 100 тыс. человек, как минимум», – сказал газете ВЗГЛЯД министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков. На этой неделе на горнолыжном курорте «Горный Воздух» открылось новое здание входной группы для любителей горных лыж и сноуборда.

          Министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков убежден, что открытие новой базовой станции в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» увеличит поток туристов. В прошлом году, напомнил он, комплекс посетило во время зимнего сезона 95 тысяч туристов.

          «Я уверен, что в этом сезоне количество туристов и спортсменов, посетивших «Горный воздух», конечно, увеличится. Я ожидаю, что мы превысим планку в сто тысяч человек, как минимум. Если в прошлом году количество проходов через турникеты у нас было 1,3 млн, то сейчас я рассчитываю, что этот показатель превысит 1,5 млн проходов», – ожидает министр.

          Приток туристов и спортсменов он объяснил тем, что «Горный воздух» предлагает «самую лучшую зону катания на всем Дальнем Востоке». «Подготовлены прекрасные трассы, прекрасный сервис. В этом году наши посетили могут почувствовать весь тот прекрасный комплекс услуг, которые может предложить новое здание входной группы», – сказал он.

          Как пояснил Буренков, человек может зайти в этот комплекс в костюме и галстуке, а выйти на трассу «полностью экипированным». Родители могут оставить детей в игровой зоне. Кроме этого любой желающий может получить услуги профессиональных инструкторов. «Мы можем предложить полный комплекс услуг для любого желающего покататься на горе», – подчеркнул Буренков.

          Также от отметил технологические изменения комплекса. В нижней части горы была проведена реконструкция водоема, который был увеличен в три раза. что позволит системе искусственного образования снега «работать более продуктивно». Поэтому склоны, обеспеченные этими системами, «будут быстрее подготовлены к сезону в случае отсутствия снега».

          На этой неделе на горнолыжном курорте «Горный Воздух» стартовал зимний сезон. Главным событие стало открытие нового здания входной группы, которая станет визитной карточной туристической жемчужины региона. Как рассчитывают местные власти, новое здание общей площадью 4,7 тысячи метра повысит качество обслуживания любителей горных лыж и сноуборда.

          При проектировании входной группы строители вдохновлялись комплексами в «Красной поляне» и швейцарских Альпах, а при строительстве использовалось множество нетривиальных материалов и проектных решений. Двухэтажное здание включает в себя три подъемника для маломобильных граждан, пункт проката спортинвентаря, магазины, кафе, кассовую зону, мастерскую, санузлы, лифт или камеру хранения, а также видеозал с детской игровой зоной – это обеспечит более 100 новых рабочих мест сахалинцев.

          Еще в 2016 году горнолыжный комплекс был утвержден федеральным правительством территорией опережающего социально-экономического развития. За два года на горе Большевик построили две новые кресельные канатные дороги и дополнительные трассы.

          К 2020 году планируется значительно расширить комплекс и освоить две ближайшие к горе Большевик вершины – горы Красная и Острая. На склонах горы Красной уже построены новая кресельная канатная дорога и несколько новых километров трасс. Здесь будет создана уникальная зона катания – свыше 85 км с системой искусственного оснежения, которые объединят весь комплекс.

          Площадь нового курорта будет в три раза превышать территорию нынешнего. Развитая инфраструктура, две горнолыжные деревни, более 700 дополнительных номеров в гостиницах и гостевых коттеджах, два водно-оздоровительных комплекса, две входные группы, спа-комплекс, рестораны, прокаты и магазины.

          В феврале следующего года здесь пройдут I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии» с участием спортсменов из 35 стран мира.



           
           
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