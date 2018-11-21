«Рабыня Изаура» пришла в восторг от зимней Москвы

Актриса Луселия Сантус из Бразилии, сыгравшая рабыню Изауру в одноименном сериале, в ходе своего визита в Москву заявила, что всегда мечтала побывать в России.

«Очень счастлива находиться здесь, побывать в России было моей давней мечтой. Сериал («Рабыня Изаура») был популярен во всем мире, но больше всего я слышала о своей популярности в России», – призналась актриса во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Сантус отметила, что много лет назад она могла посетить Россию в составе делегации президента Бразилии, однако она отказалась, поскольку у нее был маленький сын, которого она не могла оставить.

«Рада, что приехала сюда именно сейчас, перед Новым годом, украшение улиц меня просто поразило. В Бразилии сейчас 50 градусов, Дед Мороз туда просто не доедет. Очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки, я в полном восторге», – рассказала она.

Сантус также известна своим документальным фильмом о Китае. В ходе пресс-конференции ее спросили, хотела бы она снять такой же фильм про Россию

«Чтобы воплотить в жизнь эту идею, нужно больше погрузиться в культуру России», – ответила актриса. Сантус пояснила, что у нее пока нет планов сниматься в России, однако она не исключила, что после визита в Москву такие проекты могут появиться.

Луселия Сантус приехала в российскую столицу для поддержки инициативы россиийского TV BRICS о создании международной редакции стран БРИКС. В 2018 году холдинг TV Cultura заключил соглашение с TV BRICS о сотрудничестве.

«Огромная честь являться послом БРИКС, я верю в сотрудничество этих стран», – сказала Сантус.

Актриса начала исполнять роль в сериале «Рабыня Изаура» в 1976 году, также она снималась в сериалах «Глупый Купидон», «Живая вода» и т.д.