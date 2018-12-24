Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром опустился на 23 копейки – до 68,61 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, составив 78,08 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 54,38 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».