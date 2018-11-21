Стали известны причины госпитализации Сергея Юрского в Москве

Народный артист России Сергей Юрский проходит профилактическое обследование в больнице, сообщила директор театра им. Моссовета Валентина Панфилова.

«Не о чем беспокоиться, все в порядке, я только что разговаривала с Сергеем Юрьевичем. Он чувствует себя нормально. Просто лег на профилактическое обследование на несколько дней», – сказала Панфилова, передает РИА «Новости».

Она опровергла сообщения о том, что Юрский якобы был госпитализирован из-за тяжелого состояния.

Сергей Юрский – советский и российский актер и режиссер театра и кино, уроженец Ленинграда. С 1978 года Юрский живет и работает в московском Театре имени Моссовета.