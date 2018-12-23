Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер

Взгляд
23 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:54  |  vz.ru
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Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
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«Керченский инцидент» вписывают в борьбу за Арктику

На Западе готовятся к будущему силовому противостоянию с Россией в различных акваторияхФото: MOD Russia/Global Look Press
Столкновение наподобие того, что произошло в Керченском проливе, может повториться в других акваториях с участием России и США – такой прогноз дают немецкие журналисты. Одним из вероятных мест будущего противостояния называется Арктика, где Россия и НАТО усиливают военное присутствие, а США намерены отстаивать «обеспечение свободы» морской навигации. Насколько обоснованы прогнозы немецких аналитиков? Подробности...
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Китай сделал нашим С-400 грандиозную рекламу

Китай провел первые успешные испытания нашего «Триумфа», купленного за 3 млрд долларовФото: Телеканал Звезда/Youtube
Китай устроил первые испытания купленным недавно С-400 «Триумф». Маневры подтвердили правдивость рекламных буклетов «Триумфа», обещавших, что противоракета будет летать со скоростью 3 км в секунду и вообще ничем не хуже американских. Пекин может быть доволен своей покупкой. Остается вопрос: зачем китайцам С-400, если у них пока нет врага, вооруженного ракетами, которые С-400 умеет сбивать? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

Илья Переседов, блогер
Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
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Французским детям запретят называть террористов по имени

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
За несколько недель до рождественских каникул «дорогие родители» получили по электронной почте сообщение о «тренировочной операции» под кодовым названием «Вторжение», цель которой – «спецподготовкa детей к чрезвычайным ситуациям». Подробности...
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Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

Андрей Манчук, политолог
Официальная Подгорица пытается отыскать в протестах своих «желтых жилетов» российский след – но эта риторика рассчитана на внешнего потребителя в лице представителей США и Евросоюза. В самой Черногории не верят в существование «русского заговора». Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер

          23 декабря 2018, 19:40

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

          Катер необходим для несения патрульной службы, для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. Максимальная скорость катера – 45,5 узлов, сообщает «Апостроф».

          У нового катера, как утверждается, невысокие показатели шумности.

          В пятницу министр обороны Украины заявил, что боевые возможности украинских ВМС повысились, создан боеспособный коллектив с высоким уровнем подготовки.

          25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. Среди них два бронекатера типа «Гюрза-М» из шести. Эти катера должны были составлять основу «москитного флота» ВМС Украины.


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