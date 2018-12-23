Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер

Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), действующий в Азовском море, получил малый пограничный катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Катер необходим для несения патрульной службы, для перевозки людей и малогабаритных грузов на реках, водохранилищах и в прибрежной зоне морей. Максимальная скорость катера – 45,5 узлов, сообщает «Апостроф».

У нового катера, как утверждается, невысокие показатели шумности.

В пятницу министр обороны Украины заявил, что боевые возможности украинских ВМС повысились, создан боеспособный коллектив с высоким уровнем подготовки.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали у Керченского пролива. Среди них два бронекатера типа «Гюрза-М» из шести. Эти катера должны были составлять основу «москитного флота» ВМС Украины.