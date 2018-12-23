В Крыму отреагировали на украинскую резолюцию ООН

Принятие Генассамблеей ООН резолюции Украины по Крыму дискредитирует международную организацию, считает депутат госсовета полуострова Владислав Ганжара.

«То, что Украина пытается там продвинуть и показать якобы какие-то нарушения прав человека в Крыму, – это все выдумки и не соответствует ни в коей мере положению дел на полуострове. И когда Генассамблея принимает подобные резолюции, происходит полная дискредитация такой влиятельной международной площадки», – цитирует Ганжару RT.

При этом, считает он, ООН должна быть примером объективности.

Ганжара полагает, что принятое решение свидетельствует о том, что ООН под влиянием США и Украины стала «площадкой игры в одни ворота».

В то же время он заметил, что позиция многих государств склоняется в сторону России.

«Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что все это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации», – сказал он.

В субботу ГА ООН приняла резолюцию Украины по «нарушению прав человека» в Крыму; при этом экономический комитет ГА международной организации отказался выделять средства на реализацию этого документа.