Реконструированный аэродром Бельбек принял первые истребители Су-30М2

Два истребителя Су-30М2 приземлились на реконструированную полосу крымского военного аэродрома Бельбек.

Су-30М2 вылетели в Крым с аэродрома Крымск в Краснодарском крае. На одном из них находился командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает РИА «Новости».

«Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами, посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнения некоторых норм – все, что касается посадки парой», – сказал он.

В понедельник Министерство обороны России анонсировало переброску более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 в Крым.

В ноябре сообщалось, что строительство взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Бельбек завершено, самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел там посадку.

Реконструкцию аэродрома начали весной 2018 года.