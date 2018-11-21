Минобороны запланировало переброску в Крым более 10 истребителей

В Министерстве обороны России сообщили, что планируют перекинуть в Крым свыше 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2.

Переброс самолетов должен произойти в декабре после завершения реконструкции аэропорта на полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«22 декабря более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка четвертой армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае на аэродром «Бельбек» в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечают, что реконструкцию аэродрома начали весной 2018 года. Сейчас завершены объекты первой очереди: новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 тыс. 450 метров, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, а также площадки спецназначения.