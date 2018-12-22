Названо число работающих за рубежом украинцев

За границей постоянно работают около 3,2 млн граждан Украины, еще до 9 млн человек трудятся на непостоянной основе, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

«По официальным данным госслужбы миграции и государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за границей работает 3 млн 200 тыс. граждан», – цитирует РИА «Новости» выступление Ревы в эфире телеканала «112 Украина».

Еще от 7 до 9 млн украинцев работают за рубежом на непостоянной основе.

По словам Ревы, большинство уезжают на заработки в Польшу (около 2 млн).

Общая численность населения на Украине составляет менее 40 млн человек.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщал, что в стране находятся почти 2 млн украинцев, которые работают в строительстве, сельском хозяйстве, услугах.

Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что работающие в Польше украинцы чувствуют себя рабами.