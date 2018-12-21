МИД Швеции отреагировал на высылку дипломата из России

Министерство иностранных дел Швеции прокомментировало высылку атташе страны из России.

«МИД Швеции сообщил, что отказал в удовлетворении российских заявок на дипломатические визы. И Россия ответила на это, попросив дипломата в шведском посольстве в Москве покинуть Россию. МИД Швеции выражает сожаление в связи с решением России», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

В пресс-службе не раскрыли личность дипломата и не пояснили, покинул ли он уже Москву и какую именно должность занимал.

Ранее посол Швеции в России Петер Эриксон отказался комментировать этот эпизод.