Стало известно о высылке шведского дипломата из России

Шведские СМИ сообщили о том, что Россия якобы выслала шведского атташе по делам культуры, посол Швеции Петер Эриксон отказался комментировать этот вопрос.

Radio Sweden заявило, что Россия якобы выслала из страны дипломата Швеции по делам культуры, передает РИА «Новости».

«У меня нет комментария по этому поводу. Обратитесь к министерству иностранных дел в Стокгольме», – сказал посол Швеции Петер Эриксон.

5 декабря Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о решении Братиславы высылать российского дипломата