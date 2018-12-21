Звезду «Уральских пельменей» обокрали в Москве

В Москве неизвестные украли ноутбук и 100 тыс. рублей у экс-участника команды КВН «Уральские пельмени» и шоу с аналогичным названием Сергея Нетиевского, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Телеведущий (в полиции) сообщил, что в Милютинском переулке неизвестный разбил стекло в его автомобиле BMW X6 и похитил из салона сумку, в которой находился ноутбук стоимостью 100 тыс. рублей», – сказал собеседник агентства «Москва».

Полицейские проводят по этому факту проверку и определяют обстоятельства произошедшего.

В июле Нетиевский выиграл суд у артистов творческого коллектива «Уральских пельменей».