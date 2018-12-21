В Кремле решили проверить нарушения при освобождении Пономарева

Сведения о том, были ли нарушения при освобождении правозащитника Льва Пономарева после ареста, проверят в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о том, в курсе ли президент, что при освобождении Пономарева якобы силой перевезли не туда, где его ждали родственники и друзья, передает РИА «Новости».

«Нет, этой информацией вряд ли президент располагает, не докладывали. Я, честно говоря, и сам не знаю нюансов о том, как это происходило. Там речь идет о каких-то нарушениях закона при освобождении? Здесь нужно проверять. При всем уважении к Льву Пономареву, мы не можем полностью полагаться на эту информацию. Поэтому мы проверим, действительно, как это было и имели ли место какие-то нарушения закона», – сказал он.

Напомним, Льва Пономарева 5 декабря приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции.

Председатель ЦИК Элла Памфилова называла нонсенсом арест правозащитника Льва Пономарева, предположив, что можно было найти другой способ реагирования на его правонарушение.