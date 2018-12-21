ЧМ по футболу в России посмотрело рекордное число зрителей

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России посмотрело рекордное количество человек, составляющее более половины всего населения планеты, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

За матчами турнира следили 3 млрд 572 млн человек, передает РИА «Новости».

В это число входят те, кто смотрел трансляции как дома, так и в общественных местах, а также на цифровых платформах.

Прямую трансляцию финала смотрели в общей сложности 1 млрд 12 млн человек в разных странах.

В свою очередь коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок заявил, что цифры подтверждают – чемпионат мира по футболу в России стал лучшим в истории турнира.

«Нас особенно порадовал рост среднего времени, которое зрители уделили просмотру матчей; это показывает, что игры отвечают ожиданиям болельщиков», – добавил он.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года в одиннадцати городах России.

Ранее сообщалось, что самым популярным событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу, прошедший в России летом.