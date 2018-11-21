Google показал видео о популярных запросах россиян в 2018 году

Google рассказал о темах, событиях и людях, которые стали самими популярными в уходящем году; списки составлялись с учетом поисковых запросов, по которым отмечен самый большой рост трафика.

Список был представлен сервисом Google Trends.

Самым популярным событием 2018 года стал чемпионат мира по футболу, прошедший в России летом; в рубрике «Имена чемпионата мира по футболу» на первом месте – Игорь Акинфеев.

Следом идут зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Кроме того, повышенный интерес вызвал бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Также пользователи искали информацию о трагедии в ТРК «Зимняя вишня».

В топ событий вошли и состоявшиеся весной выборы президента России.

Люди, которых больше всего искали в Google, – боец Хабиб Нурмагомедов, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, скандальная модель Настя Рыбка, экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Среди умерших известных личностей наибольший интерес вызвали физик-теоретик Стивен Хокинг, российский исполнитель Иосиф Кобзон, американский рэпер XXXtentacion, актер Олег Табаков и создатель комиксов Стэн Ли.

Кроме того, к поисковику обращались за ответом на вопрос «Как стать блогером?», из мемов пользователи искали «Илон Маск».

Также на официальном YouTube-аккаунте «Google Россия» появилось видео, наглядно демонстрирующее основные запросы пользователей.

Ранее «Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году.