«Яндекс» назвал самые популярные запросы в 2018 году

ЧМ-2018 и зимняя Олимпиада стали самыми важными для жителей России событиями в уходящем году, свидетельствуют данные исследования «Яндекса».

«Самые заметные события года в поиске «Яндекса» – чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхенчхане. Так получилось не только потому, что они активно освещались в СМИ, но и потому, что они состояли из целой череды эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса», – сообщается в исследовании «Яндекса», передает РИА «Новости».

Другой актуальной темой стал пожар в торгово-развлекательном центре Кемерово «Зимняя вишня».

Среди наиболее популярных персон первое место занял вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Также россияне часто искали сведения о бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове и футболисте Артеме Дзюбе.

Самыми популярными в категории новинок стали смартфоны Huawei, Samsung и iPhone. «Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta», – поясняется в исследовании.

Среди самых популярных кинокартин было пять экранизаций комиксов, включая «Дэдпул-2» и «Мстители: война бесконечности».

Также пользователи интересовались фильмами про спортсменов и различных монстров. Отмечается, что среди популярных блокбастеров были две отечественные картины.

Самыми интересными для россиян телешоу оказались «Замуж за Бузову», «Холостяк». Кроме того, в списке оказались передачи про песни и танцы, ток-шоу и две «Битвы экстрасенсов».

В 2017 году самым популярным запросом стал теракт в Санкт-Петербурге.