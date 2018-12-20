Нефть марки WTI подешевела на 5%

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне данных по запасам сырья в США, нефть марки WTI подешевела уже более чем на 5%.

По состоянию на 19.32 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 5,02% – до 45,68 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,63% – до 54,64 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в ходе утренних торгов в четверг мировые цены на нефть продолжили снижаться в связи с опасениями относительно риска переизбытка предложения сырья.