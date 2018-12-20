Путин назвал правильным решение о повышении пенсионного возраста

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что уверен в правильности решения о повышении в России пенсионного возраста, хотя заранее знал о критике.

«В середине 2000-х годов я говорил, что категорически против повышения пенсионного возраста, потому что невозможно было это сделать. Сейчас все кардинально поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Тенденции сегодня такие, что количество работящих становится все меньше и меньше, а количество неработающих увеличивается», – заявил Путин.

По словам президента, пройдет пять-семь лет и власти все равно будут вынуждены повысить пенсионный возраст, но уже «резко, без всяких переходных периодов и льгот».

«Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика и справа, и слева. … Повторяю еще раз – если бы я не был убежден в том, что это неизбежно, никогда этого сделать не позволил бы», – заявил Путин, сообщает «Россия 1».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.