«Неприемлемая лексика» китайских пилотов обидела Канаду

В октябре китайские военные самолеты пытались помешать канадскому самолету-разведчику CP-140 Aurora, совершавшему полет рядом с КНДР, сообщил глава штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс.

По его словам, инцидент произошел в международном воздушном пространстве, китайские самолеты «действовали неприемлемо», передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Самолет Канады проводил патрулирование, контролируя соблюдение санкций СБ ООН против КНДР. В это время китайские самолеты подлетали к нему слишком близко, заявил генерал. Кроме того, он пожаловался на «неприемлемую лексику» китайцев в радиоэфире.

Вэнс заявил, что Австралия, Новая Зеландия и Япония, которые также патрулировали небо вблизи Северной Кореи, сталкивались с аналогичной проблемой.

Напомним, Россия, Китай и КНДР призывали СБ ООН пересмотреть санкции против Пхеньяна.