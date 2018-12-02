Лавров назвал Буша-старшего великим политиком

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что скончавшийся на этой неделе президент США Джордж Буш-старший был великим политиком.

«Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что Лавров «был великий политик», и все слова, которые говорят о его заслугах, «отражают искреннее отношение к этому человеку».

«В день его смерти я смотрел CNN и Fox News. Один из комментаторов сказал, что Буш-старший обрел свое место в истории благодаря тому, что помог Михаилу Горбачеву осуществить мягкую посадку СССР. На самом деле Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать мягкую посадку, он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот о чем сегодня можно говорить с уверенностью», – заявил министр.

Лавров вспомнил, как в 1991 году Буш-старший в Москве и Киеве призывал советские политические силы сохранить страну и не создавать трагических последствий для миллионов ее граждан.

41-й президент США умер 30 ноября на 95-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования.