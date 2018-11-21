Посольство России в США приспустило флаг в связи со смертью Буша-старшего

Российское посольство в США приспустило флаг в связи со смертью 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего, сообщила дипмиссия.

В сообщении в Twitter российские дипломаты назвали Буша-старшего «выдающимся политиком», который «посвятил всю свою жизнь службе своей стране». Отмечается, что сперва Буш служил США «как военнослужащий во время Второй мировой войны», а затем – «в мирное время на высоких должностях».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США, отметив в числе его заслуг вклад в «освобождение советского еврейства» – во времена президентства Буша власти СССР сняли ограничения на эмиграцию евреев, передает РИА «Новости».

New York Times узнала о последних словах Буша-старшего. Сообщается, что перед смертью он разговаривал с сыном, который был на громкой связи. Джордж Буш-младший сказал, что любит его и что тот был «чудесным отцом». Буш-старший ответил: «Я тоже тебя люблю». Это были его последние слова, пишет NYT.

Напомним, 41-й президент США умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Семья Буша пригласила Трампа и его супругу Меланью похороны. Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования.