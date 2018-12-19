Чеченские и ингушские студенты пожаловались на унижения

В Сети появились свидетельства пострадавших ингушей и чеченцев в ходе рейда силовиков в общежитие РГГРУ в Москве, они заявили, что росгвардейцы издевались над ними и унижали.

«Наших ребят били, унижали, применяли электрошокер в пах, издеваясь срывали флаги Ингушетии и Чечни», – приводятся слова одного из студентов в Telegram-канале «Главком РИ».

По словам студента, их оскорбляли.

«Среди бойцов Росгвардии звучали имена и клички – «Сослан», «Боец», «Барон», также среди них был куратор ФСБ по имени Андрей, который также издевался над парнями унижая их, говорил: «Вы ведь знаете откуда я? Я из ФСБ и даже если мы ничего у вас не нашли, я могу придумать и посадить вас, а если начнёте жаловаться старшим, мы к вам приедем ещё раз, но будет намного хуже!», – заявил источник Telegram-канала.

17 декабря полицейские и Росгвардия задержали в московском общежитии РГГРУ ингушских студентов. Позднее СМИ сообщили, что причиной задержания могла стать жалоба студента из Таджикистана на нападение.

Позже стало известно, что ингушские студенты РГГРУ отпущены, руководство вуза и региона направили запросы о причинах задержания учащихся.