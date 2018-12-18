Глава Ингушетии попросил объяснить задержание студентов-земляков в Москве

Ингушские студенты РГГРУ, ранее задержанные в ходе операции Росгвардии и МВД в общежитии, отпущены, руководство вуза направило запрос о причинах задержания учащихся.

«Всех отпустили. Мы сегодня направили запрос в МВД, где мы, в том числе, просим сообщить, сколько человек и по какой причине были задержаны. Ответ нам не пришел пока», – сообщила начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко «Интерфаксу».

Глава Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также поручил выяснить причины задержания.

17 декабря полицейские и Росгвардия задержали в московском общежитии РГГРУ ингушских студентов. Позднее СМИ сообщили, что причиной задержания могла стать жалоба студента из Таджикистана на нападение.