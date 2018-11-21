Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства

Президент России Владимир Путин одобрил представленный правительством России проект военной доктрины Союзного государства.

«Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением Высшего государственного совета Союзного государства», – говорится в тексте распоряжения, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На прошлой неделе премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова продвигаться в строительстве Союзного государства. Перед этим появилась информация о том, что Путин якобы потребовал от белорусского коллеги Александра Лукашенко дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.