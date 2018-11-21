Адмирал оценил данные о невозможности России вести разведку в Арктике

«Появились возможности ведения космической разведки, чего мы не имели в советское время. Важно смотреть на эффективность решения задачи контроля обстановки в Арктике», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Северным Флотом Вячеслав Попов. Так он отреагировал на сообщения о том, что Россия якобы больше не в состоянии вести реальную воздушную разведку в Арктике.

Адмирал Вячеслав Попов, который командовал Северным флотом в 1999-2001 годы, выразил уверенность, что российская воздушная разведка на Северном флоте не позволит прозевать в регионе появление американских подлодок.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о нехватке ресурсов для воздушной разведки в Арктике сообщил телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах», который, как принято считать, ведется высокопоставленными действующими и отставными российскими военными.

Они отреагировали на заявление командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, который сообщил, что в этом году на регулярной основе возобновилось воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районах. Как пишут авторы канала, во времена СССР только на Северном флоте воздушной морской разведкой занималось около 200 самолетов – то есть совершалось несколько вылетов в сутки, а сейчас «раз в месяц какой-нибудь Ил-38Н выполняет вылет на вскрытие надводной обстановки».

Авторы утверждают, что знают реальную штатную численность противолодочной авиации Северного флота, но это закрытые данные. Они лишь сказали, что «эта численность далека от советских показателей», так как все специализированные самолеты-разведчики списаны.

«Действительно, в советское время количественный состав авиации Северного флота был значительно больше. Но сейчас сил достаточно для того, чтобы вести, подчеркну, систематический контроль обстановки в арктический зоне», – полагает адмирал Попов.

Он отметил, что контролем арктической территории занимаются не только самолеты Ил-38, но и самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142, «которые в свое время и на Кубу летали». «На Северном флоте они есть и сейчас. Выполняют задачу по контролю обстановки», – рассказал адмирал.

Попов объяснил сокращение числа самолетов ростом технических возможностей авиационной аппаратуры. «Появились возможности ведения космической разведки, чего мы не имели в советское время. Важно смотреть на эффективность решения задачи контроля обстановки в Арктике. Северный флот имеет сейчас достаточно сил для того, чтобы вести этот контроль на систематической основе», – подытожил Вячеслав Попов.