Военный эксперт усомнился в способности России вести воздушное патрулирование в Арктике

В Telegram-канале, предположительно, связанном с высокопоставленными военными, утверждается, что у России нет реальных возможностей для регулярного воздушного патрулирования в Арктике.

В публикации приводится заявление командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, который сообщил, что в этом году возобновлено на регулярной основе воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районах.

«Неужели наши противолодочные самолеты вернули потерянную с распадом СССР способность обнаруживать надводные соединения НАТО, приближающиеся к нашим берегам – и даже их подводные лодки?» – задается вопрос в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

Отмечается, что во времена СССР воздушной морской разведкой занималось около 200 самолетов.

Утверждается, что сейчас до таких показателей еще очень далеко.

«Мы знаем реальную штатную численность противолодочной авиации Северного флота. Мы знаем, сколько реально машин способно выполнять боевую задачу. Мы вам не скажем – это закрытые данные. Совершенно секретно. Одно можем сказать – это далеко, далеко не советские показатели», – заявил военный эксперт.

По его словам, речи не идет о самолетах-разведчиках, а только о «противолодочных самолетах», так как все разведывательные лайнеры списаны.

Согласно утечкам, данный Telegram-канал ведется при участии ряда высокопоставленных российских военных, как действующих, так и состоящих в запасе.

В сентябре сообщалось, что Россия получила новые возможности разведки над странами Запада – речь шла о сертификации российского самолета Ту-214 в рамках Договора об открытом небе.