Обнаружен утраченный портрет Пушкина

Специалисты Русского музея обнаружили портрет Александра Пушкина, почти 80 лет считавшийся утраченным, сообщает музей.

«Под произведением Петрова-Водкина «Колхозницы». Эскиз. 1937-1939 был обнаружен ранее написанный портрет А.С. Пушкина. Относится к 1930-м годам», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как рассказал глава отдела технологических исследований музея Сергея Сирро, очертание портрета можно заметить даже при простом визуальном осмотре, но пришлось использовать специальную аппаратуру, чтобы понять, кто именно изображен.

Сирро сообщил, что на портрете Пушкин «сидит на диване».

«Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук», – рассказал он, пояснив, что Петрову-Водкину не понравился данный портрет.

Считалось, что художник уничтожил данную работу.