Посольство констатировало переход британской аудитории от местных СМИ к российским

Британские СМИ испортили свою репутацию, в связи с этим большая часть аудитории переключились на альтернативные медиа, в том числе RT, заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне, комментируя поиски корпорацией Би-би-си «русского следа» в протестах во Франции.

Он отметил, что Би-би-си не выделяется в этом смысле – очень многие британские СМИ стали подгонять факты под редакционную политику и искажать информационную картину в угоду нужной версии, передает РИА «Новости».

«Вынуждены констатировать, что СМИ Великобритании, когда-то справедливо считавшимися одними из наиболее независимых, сильно испортили свою репутацию. Неудивительно, что многие читатели переключились на иные источники информации: интернет-СМИ, соцсети – или же альтернативные медиа, такие, как RT», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, британские журналисты, в частности, не задают неудобных вопросов, которые могут идти вразрез с официальной версией Лондона о деле Скрипалей. Также предвзято освещались в британских СМИ события в Восточном Алеппо, отметил пресс-секретарь.

«Действительно, примечательно, когда вместо независимой журналистской работы в интересах объективности сотрудники должны любой ценой добывать информацию, подкрепляющую продиктованную сверху интерпретацию событий. Как говорится, если факты не соответствуют редакционной политике, тем хуже для фактов», – сказал он.

По его словам, оценку поведению Би-би-си должны дать британская общественность и регулирующие органы, а также структуры ОБСЕ.

В воскресенье стрингер британского телеканала Би-би-си призналась, что редакция потребовала от нее найти любые доказательства «российского вмешательства» в протесты «желтых жилетов» во Франции, так как ей «требуется кровь».

В МИД России призвали общественность Великобритании оценить действия Би-би-си.