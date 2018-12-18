В Кремле выразили сожаление по поводу резолюции ГА ООН по Крыму

Россия сожалеет от принятии Генеральной ассамблеей ООН резолюции о милитаризации Крыма, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что Крым вошел в состав России в результате свободного волеизъявления местных жителей. Это произошло в соответствии с действовавшим на Украине законодательством.

Песков отказался комментировать результаты голосования по резолюции, так как не знаком с ними в деталях.

Ранее во вторник ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал документ очередным витком глупости.