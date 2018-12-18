Аксенов дал определение резолюции ГА ООН по Крыму

|
18 декабря, вторник | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны резко отреагировало на версию о смерти экс-главы ГРУ в Ливане
Разделы
Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины
Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах
Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов
Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Как предсказываются будущие массовые беспорядки
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...
Кожемяко развенчал мифы о Приморье
Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолетеПодробности...
Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну
Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеляПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook