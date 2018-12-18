Аксенов дал определение резолюции ГА ООН по Крыму

Резолюция Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма является очередным витком глупости, считает глава республики Сергей Аксенов.

«Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акватории Азовского и Черного морей. Считаю это очередным витком глупости, поскольку уже все, кто мог, успели понять, что идти на поводу у руководства Украины – абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие», – написал Аксенов в Facebook.

Он добавил, что сейчас российскому Крыму ничего не угрожает, и Россия полностью обеспечивает безопасность жителей полуострова.

«Считаю, что не нужно отвлекаться на подобные заявления, а стоит продолжать заниматься укреплением внутренней экономики и обороноспособности нашей страны», – уточнил он.

Резолюцию ГА ООН также прокомментировал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский, передает РИА «Новости».

«Как это ни прискорбно, но такая уважаемая и влиятельная некогда организация как ООН превратилась в инструмент для принятия некомпетентных и популистских решений в угоду позиции группы так называемых «западных демократий», – сказал он.

По его мнению, цена решений ООН может упасть «до ломаного гроша», если организация будет так реагировать на любую провокацию «со стороны каждого несостоявшегося государства, руководство которого таким образом пытается удержаться у власти».

Он выразил надежду, что граждане Украины смогут разглядеть «за дымовой завесой из мнимых международных и религиозных побед» истинное лицо руководства страны и перейдут от к активному изменению политической ситуации в стране.

Ранее во вторник ГА ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного моря.