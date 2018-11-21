Прогулка кота по наряженной ели позабавила соцсети

Пользователей Сети развеселил семикилограммовый британский кот, который забрался на двухметровую новогоднюю елку в доме своей хозяйки в Австралии.

Счастливые обладатели кошек давно знают о страсти этих четвероногих к елям, которые появляются в домах с приближением зимы. Кошки при любой возможности стараются запрыгнуть на дерево, что обычно заканчивается поваленной елью и разбитыми игрушками.

Однако кот по кличке Скутер, проживающий со своей хозяйкой в австралийском городе Голд-Кост штата Квинсленд, смог разрушить стереотип о неуклюжести котов на новогодних елках. Забравшись на дерево, кот пытался ходить кругами по наряженной ели. И хотя Скутер постоянно проваливался между ветвями, он все равно смог удержать равновесие и слезть с ели, не повалив сам символ Нового года, публикует Daily Mail.