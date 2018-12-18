ГИБДД предложила отодвинуть рекламные щиты

Госавтоинспекция предлагает отодвинуть рекламные щиты от проезжей части, чтобы снизить информационную нагрузку на водителей, сообщил начальник отдела надзора Леонид Ребриков.

Предложение направлено на минимизацию последствий ДТП, передает РИА «Новости».

Идея пока только обсуждается, уточнил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения ведомства Дмитрий Митрошин.

В соответствии с ГОСТом, рекламные конструкции можно устанавливать только за пределами коридора безопасности – прилегающей к проезжей части территории.

Так, щиты запрещено размещать на одной опоре с дорожными знаками и светофорами, на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами, над въездами в туннели и выездами из туннелей, над проезжей частью, на дорожных ограждениях и направляющих устройствах, а также на подпорных стенах, деревьях, скалах, не являющихся частью дорожной инфраструктуры, и других природных объектах.

Ранее в правила дорожного движения был внесен ряд корректив. В частности, введены новые номерные знаки для автомобилей.

Ранее сообщалось, что автомобилистам могут вернуть наказание за превышение лимита скорости на 10 км/ч.