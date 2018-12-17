Родные погибших в ДТП попросили Кадырова не наказывать его двоюродного брата

Родственники погибших в громком ДТП в Грозном записали видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором попросили его не наказывать своего двоюродного брата, главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова за гибель людей в аварии.

Видео с обращением опубликовано в Instagram. В нем родственники погибших на чеченском языке передают Кадырову просьбу не наказывать чиновника Ибрагимова. В обращении опровергается официальная версия о его непричастности к аварии, сообщает «Кавказский узел», который перевел видеообращение.

Видеозапись обращения родственников погибших разместил 15 декабря в своем аккаунте в Instagram советник Кадырова по делам религии Адам Шахидов. В описании оно пояснил, что речь идет о «ДТП, произошедшем в Грозном 4 декабря 2018 года с участием главы Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова и жителей села Джалка».

Встреча родственников погибших с Шахидовым состоялась в Грозном 13 декабря. На встрече родные жертв аварии, представители вирда Висхаджи, через Шахидова обратились к Кадырову с призывом не наказывать главу Шалинского района Турпала-Али Ибрагимова. Также они попросили не увольнять чиновника с работы.

МВД Чечни сообщало, что за рулем находился не Ибрагимов, а его троюродный брат.

В результате ДТП в ночь на 5 декабря на въезде в Грозный погибли супружеская пара и их дочь. По данным СМИ, за рулем Mercedes находился Ибрагимов, который врезался в «Жигули» на большой скорости.

Ибрагимов приходится двоюродным братом Кадырову.