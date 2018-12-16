В Брюсселе произошли столкновения полиции и правых радикалов

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, протестовавших против миграционного пакта ООН в Брюсселе.

Акция против миграционного акта ООН была организована представителями правых движений. Около пяти тысяч человек собрались в квартале, где расположены штаб-квартиры организаций Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.

Митинг изначально был запрещен властями, но суд его разрешил при условии, что собрание будет мирным.

В какой-то момент протестующие стали бросать в полицейских камни, петарды. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По подозрению в нанесении имущественного ущерба задержаны 69 человек.

В тот же день в центре Брюсселя прошла акция в поддержку миграционного пакта ООН. На нее пришло около тысячи человек – представители левых движений, НПО и французского протестного движения.

Ранее министры и госсекретари бельгийского правительства от националистической партии «Новый фламандский альянс» (N-VA) ушли в отставку. Ранее сообщалось, что правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий сторон по миграционному пакту ООН.