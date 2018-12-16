Парламент Армении на две трети оказался составлен из соратников Пашиняна

Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» получил в новом парламенте страны 88 мандатов из 132, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян.

В парламент по итогам выборов прошли блок Пашиняна «Мой шаг» (70,44% голосов), партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» с 8,27% и 6,37% голосов соответственно, передает РИА «Новости».

«Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок «Мой шаг» получит 88 мандатов, партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» - 26 и 18 мандатов соответственно», – сказал Мукучян.

Премьером должен стать кандидат, представленный парламентским большинством. Кабмин формируется в течение 15 дней после назначения премьера.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 9 декабря.