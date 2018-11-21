Стало известно о «бегстве» Порошенко с дебатов в Европарламенте

Президент Украины Петр Порошенко «сбежал» с дебатов в Европарламенте на тему итогов выполнения Киевом соглашения об ассоциации, так как испугался критики, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Он рассказал, что в Европарламенте 11 декабря обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера об итогах выполнения Киевом соглашения об ассоциации с ЕС. Были запланированы дебаты, на которых формально должен был присутствовать и Порошенко, передает РИА «Новости».

«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», – сказал он.

Волошин пояснил, что на этом заседании обсуждалось в том числе убийство активистки Екатерины Гандзюк и коррупция на Украине. Кроме того, рассматривали проблему с электронными декларациями украинских чиновников.

Политик отметил, что Петру Порошенко, будь он на дебатах, пришлось бы выслушивать все эти неприятные «моменты» без возможности ответить.

В ноябре депутат Верховной рады Игорь Кононенко заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в Киев якобы «впервые назвала примерный срок» в 5-8 лет для вступления страны в ЕС, однако в Берлине опровергли эту информацию.