В соцсетях высмеяли украинский «аналог «Хаммера»

Пользователи Сети высмеяли автомобиль, который должны поставить на вооружение Национальной гвардии Украины; видео испытаний «аналога «Хаммера», не имеющего своего названия, появилось на днях.

Украинские СМИ называют автомобиль полностью украинской разработкой. На видео заметно грубо сваренную конструкцию машины с открытым верхом, на которой установлен пулемет. Автомобиль едет по заснеженному полигону, и бойцам приходится удерживаться на сиденьях, так как в автомобиле не предусмотрено дверей, передает РЕН-ТВ.

Украинские силовики уверены, что новый автомобиль не уступает американскому «Хаммеру».

Однако пользователи Сети жестко раскритиковали машину.

«Ужас. Не знаешь, плакать или смеяться. Даже наш «козел» по сравнению с ним кажется «гелендвагеном» от Brabus. А еще эта открытая повозка «суперэконом-класса» – отличная мишень для снайперов ДНР и ЛНР. Очень удивила незащищенная канистра с бензином в открытом авто. Или там защита солдат и канистры – дополнительные опции? Надо очень не любить своих солдат, чтобы выпустить такое», – пишет один из пользователей Сети.

Другой заметил, что «Хаммер» – это полноценный вездеход с броней.

«Места полно, кто покупал гражданскую версию, как правило, она шла категории С. А тут – да-а... Багги, без брони, четко для перевозки пушечного «мясца». Шикарная забота о личном составе», – заявил он.

Еще кто-то заметил, что одна граната ничего не оставит от этого «внедорожника».

«На обычный багги поставили пулемет и посадили пять смертников», – пишет еще один.

По данным украинских СМИ, автомобиль придуман и сконструирован волонтерами из трубчатого каркаса. Он оснащен дизельным двигателем. Максимальная скорость составляет 145 км/ч, а на грунтовке – до 110 км/ч.

Украинское вооружение и громкие заявления ВСУ уже неоднократно высмеивали в Сети. Так, недавно все были удивлены сообщением об украинских ракетах, «способных долететь до Москвы». Также пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что кустарное оружие с просторов бывшего СССР отличается особенным креативом.