Взрыв газа произошел в квартире в Вологде

В результате взрыва бытового газа в квартире в Вологде погиб один человек, несколько пострадавших, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

Там сообщили РИА «Новости», что, по предварительной информации, двое пострадавших при взрыве бытового газа в квартире в Вологде находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от госпитализации.

В ГУ МЧС по Вологодской области сообщили, что при взрыве в квартире на пятом этаже обрушилось потолочное перекрытие площадью 30 квадратных метров.

Жильцов дома эвакуируют, их планируют переместить в пункт временного размещения.

В середине ноября в 14-этажном жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв, пострадали три человека. Информация о взрыве бытового газа не подтвердилась. Источник в правоохранительных органах сообщал, что причиной взрыва стали некие манипуляции со взрывоопасной жидкостью.