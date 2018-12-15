Летевший из Лондона в Гонконг борт приземлился в Москве из-за состояния пассажирки

Boeing 787 Dreamliner прервал полет из Лондона в Гонконг и экстренно приземлился в Москве из-за необходимости госпитализации пассажирки, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Борт авиакомпании Virgin приземлился в аэропорту Домодедово, сказал источник «Интерфакса».

По его словам, гражданке Австралии на борту стало плохо, медики, находившиеся в самолете, не могли ей помочь, потребовалась госпитализация.

В начале декабря певец Александр Розенбаум оказал помощь пассажирке, которая потеряла сознание в самолете, направлявшемся из Москвы в Симферополь.