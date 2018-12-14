Аксенов назвал главные угрозы для Крыма

Руководитель Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что считает главной угрозой для полуострова попытки Киева дестабилизировать ситуацию в регионе.

«Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе. Последний по времени пример – провокация, в ходе которой украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ и были задержаны», – написал он в своем Facebook.

Аксенов поблагодарил пограничников за четкие и профессиональные действия, отметив, что они работали в полном соответствии с российскими законами и международными правовыми нормами.

«В настоящее время сохраняется тенденция нарастания террористических угроз, как со стороны Украины, так и со стороны международных террористических организаций», – добавил глава республики.

Аксенов подчеркнул, что для реализации диверсий могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб, включая выходцев из Крыма.

Глава региона добавил, что реальную угрозу представляют функционеры и сторонники радикальных исламистских организаций, идеологий и учений и жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп.

«Обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Республики Крым в 2018 году характеризуется как сложная и динамичная. Террористических актов не допущено», – заявил Аксенов.

Напомним, Киев устроил провокацию в Керченском проливе, после которой отношения между Россией и Украиной обострилось еще больше. В 10 украинских областях, в частности в Луганской и Донецкой, было введено военное положение сроком на 30 дней. Большинство украинцев выступили против этой меры.