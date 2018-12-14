Ракетный комплекс С-400 решено разместить у западных границ России

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» вскоре заступит на боевое дежурство по охране западных границ России, сообщил источник в военном округе.

«Согласно плану, дивизион зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Западного военного округа, оснащенный зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», заступит на боевое дежурство по охране западных воздушных рубежей России 20 декабря», – рассказал источник ТАСС.

Дивизион дислоцируется в городе Луга Ленинградской области.

В начале декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщал, что создание сплошного радиолокационного поля у российских границ завершено, проводится перевооружение зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400.