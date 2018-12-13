Российским биатлонистам запретили ходить на допрос к австрийским следователям

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что российские биатлонисты получили установку не давать показания австрийским следователям без адвокатов, которые прилетят в Австрию в пятницу.

«Теоретически беседы могут быть, но мы дали команду ни на какие допросы не ездить, только с представителями посольства и адвокатами. Адвокат приедет завтра, представитель посольства на месте», – передает слова Драчева 360.

Он отметил, что без адвоката ехать на допросы бессмысленно, так как нужен человек, который понимает все тонкости законодательства Австрии.

Ранее стало известно, что австрийская прокуратура начала расследование в отношении десяти представителей команды России по биатлону, в том числе пяти спортсменов. Их обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Союз биатлонистов России сообщил о получении уведомления о начале следственных действий в отношении российских биатлонистов в Австрии.