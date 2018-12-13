Известного певца приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство

Певец Александр Чураков (Ермак) приговорен судом к 12 годам колонии строгого режима за убийство человека, сообщает прокуратура Москвы.

«Савеловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего певца Александра Ермака (настоящее имя Александр Чураков). С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Чуракова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Чуракова признали виновным по двум статьям: «Убийство» и «Кража, с причинением значительного ущерба потерпевшему».

Суд установил, что певец в ночь на 24 августа 2017 года в квартире на Хорошевском шоссе во время застолья поссорился со знакомым и ударил его ножом не менее 29 раз.

Пострадавший скончался на месте, Чураков украл два ноутбука, два мобильных телефона и планшет погибшего на общую сумму в 96 тыс. рублей.

Чураков является лидером группы «Александрит». Также он известен как создатель благотворительного фонда для помощи детям-инвалидам и сиротам.