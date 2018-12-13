Путин направил Кириенко и Голикову с подарками в хоспис в Поречье

Президент России Владимир Путин на встрече с учредителем благотворительного фонда «Вера» Нютой Федермессер выразил сожаление, что из-за погоды вынужден отказаться от поездки в хоспис в Поречье, глава государства попросил отправиться туда вице-премьера Татьяну Голикову и первого замглавы администрации Сергея Кириенко.

В ходе встречи Федермессер упомянула о хосписе. «Я знаю. Там 19 век», – цитирует слова президента РИА «Новости».

«Им не нужен другой, они привыкли жить в скромных условиях», - уточнила Федермессер, на что глава государства ответил: «Скромные должны быть достойными».

Учредитель фонда добавила, что в хосписе уже многое сделано, и «они более чем достойные».

«Там еще нужно очень многое сделать. Я, к сожалению, не могу туда попасть из-за погоды, но я знаю ситуацию. Туда я попросил съездить Голикову и Кириенко», – выразил сожаление Путин.

В свою очередь, Кириенко сообщил, что отправится в хоспис на машине сразу после встречи и подарит подарки его пациентам от имени главы государства.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра нового лечебного корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в Москве Путин навестил нескольких пациентов. Один из них, который восстанавливается после пересадки почки, рассказал президенту о том, как себя чувствует. Впоследствии в сети появилось видео с яркой реакцией мальчика на поцелуй Путина.