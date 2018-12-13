Порошенко заявил о согласии НАТО следить за ситуацией в Азовском море

НАТО приступит к мониторингу ситуации в Азовском море, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«НАТО, как мы договорились, будет следить за ситуацией в Азовском море», – цитирует ТАСС выступление Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с генсеком альянса.

Он отметил, что Украина поддерживает идею начала миссии НАТО в Азовском море для обеспечения безопасности в регионе.

«Это то, что нам надо», – сказал он.

Во вторник американский политолог Тед Карпентер призывал Вашингтон не позволять «украинскому хвосту» вилять «американской собакой».

На прошлой неделе стало известно, что командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос с предложением уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море.

Ранее Порошенко призывал Запад ввести против России «азовские санкции» и нарастить присутствие НАТО в Черном море и в Азовском море.