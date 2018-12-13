Захарова назвала обращение властей США с Бутиной «средневековой инквизицией»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что представители США обращаются с гражданкой России Марией Бутиной как во времена средневековой инквизиции.

«Это не имеет отношение к правосудию, это не правосудие, это просто инквизиция. Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным», – добавила Захарова, передает ТАСС.

Он заявила, что Бутина является политической заключенной.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминируется участие в сговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США, не будучи зарегистрированной при министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Сообщалось, что Бутина признала себя, но это противоречит заявлению ее отца, который сказал, что россиянка не намерена оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину.