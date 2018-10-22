В США испугались российской доктрины упреждающего ядерного удара

Россия может рассмотреть вопрос о принятии доктрины упреждающего ядерного удара, пишут американские СМИ.

По мнению National Interest, так Москва может ответить на размещение американских ракет средней дальности в Европе, передает RT.

Издание пишет, что в России все еще существует «Мертвая рука», которая могла стать еще более смертоносной за последние годы, передает РИА «Новости».

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994–1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин прокомментировал последствия выхода США из ДРСМД для системы «Периметр» (она же «Мертвая рука»).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США провоцируют смену ядерной доктрины России.

Выступая в октябре на сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент Владимир Путин вновь подтвердил, что термина «превентивный удар» в нашей доктрине нет и Россия, как прежде, обязуется не наносить ядерный удар первой.