Военный эксперт объяснил, почему России не нужно право превентивного ядерного удара

«В случае, если противник наносит удар и это стало фактом, мы должны быть готовы ответить. Но наносить удар первыми – это не наша позиция», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

По мнению эксперта, превентивный удар – это акт агрессии, и даже когда становится ясно, что противная сторона готовится к нанесению удара, нужно «десятки, сотни раз все проверять» и быть готовыми лишь к ответно-встречному удару.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина, прозвучавшие на заседании дискуссионного клуба «Валдай», о возможности ядерного удара. «Речь шла о том... что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара», – пояснил Песков.

«Могут быть случайности», – комментирует генерал-полковник Ивашов. «Что-то может быть воспринято за подготовку к нанесению удара. Не будем исключать, что в структуру власти может прийти авантюрист или кто-то со сдвигом, и, применив этот удар, он вызовет большую ядерную войну и самоуничтожение», – предположил Ивашов. «Это самоубийство человечества, и американцы, и европейцы, и мы, и китайцы – все это понимают. «Такое можно писать в плане информационно-психологического воздействия, но писать в доктринальный документ этого категорически нельзя, и эту линию мы должны проводить по всему миру, чтобы никто не брал на себя такие обязательства и не присваивал себе права по превентивному удару», – добавил он.

Эксперт также считает, что ядерная война сегодня в принципе невозможна и при условиях ядерного паритета, ее угрозы нет. «Когда атомное оружие монопольно имелось у одной страны, ядерная война была возможна, и она состоялась, пример этому Хиросима и Нагасаки. Но как только ядерное оружие обретает характер равнодействия, оно выступает в качестве миротворца».

При этом, как напомнил на днях член Совета Федерации Франц Клинцевич, военная доктрина США допускает при определенных обстоятельствах нанесение превентивного ядерного удара. «Это не может не беспокоить», – цитировало Клинцевича РИА «Новости».