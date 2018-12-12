Парижский студент пришел на акцию протеста в буденовке

На акцию протеста в Париже местный студент надел купленную в России буденовку как символ позитивной революции.

«Этот головной убор я привез из России, люблю эту шапку. Но я надел ее еще и потому, что даже если я не поддерживаю на 100% революцию, которая может быть, в том числе, во Франции, я думаю, что что-то от революции – это хорошо», – цитирует студента Тимо РИА «Новости».

Он воспринимает буденовку как символ народной, позитивной революции.

Студент объяснил свое участие в протестах стремлением бороться с неравенством. По его словам, сейчас иностранные студенты должны будут платить за учебу больше местных, что устанавливает неравенство в вузах.

Напомним, во Франции с середины ноября проходят акции «желтых жилетов» против повышения цен на бензин. Затем митингующие начали выражать недовольство социальной ситуацией в стране. К протестам присоединились студенты и школьники.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала экономические последствия протестов «желтых жилетов» и рассказывала, как восстание во Франции погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис.